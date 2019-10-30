В зоне ООС введен режим «Желтый»: Что это означает

28 октября в районе проведения операции Объединенных сил приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый». Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей и транспортных средств.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют в период действия режима «Желтый» специальные полномочия:

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ними перевозятся;

входить в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается:

временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства;

использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных в Объединенные силы, установлены ограничения:

по въезду (выезду) в район проведения операции;

получению разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в районе проведения операции;

допущению представителей органов государственной власти;

хранению, использованию и перемещению зарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов, холодного оружия;

осуществлению полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведению видео-, кино- и фотосъемок;

использованию в транспортных средствах любых радиостанций;

проведению туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

посещению лесных массивов, отдельных районов местности и др.

В штабе также отметили, что с проблемными вопросами можно обращаться в Call-центр Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!