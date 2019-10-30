Давай, играй!: Мирноград стал 33-м городом проекта (Фото)

Проект Shakhtar Social по развитию массового детского футбола «Давай, играй!» продолжает расширять географию. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

29 октября в Мирнограде (Донецкая обл.) состоялась первая тренировка на новой мини-футбольной площадке в микрорайоне Молодежном, построенной партнером проекта компанией «Донецксталь». В открытии приняли участие генеральный директор компании Ильдар Салеев и мэр города Александр Брыкалов.

Здесь в рамках проекта «Давай, играй!» бесплатно заниматься футболом смогут 70 детей. Гостем торжественного мероприятия стал тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Ярослав Скидан, который наблюдал за первыми матчами и наградил победителей футбольных конкурсов.

«Благодаря ФК "Шахтер" теперь мы сможем проводить на этом поле бесплатные тренировки в рамках "Давай, играй!". Уверен, детям наших сотрудников, жителям города этот проект предоставит дополнительную возможность раскрыть свой потенциал. Детский футбол – больше, чем просто спорт и физическое развитие. Это хорошее настроение и здоровье, новые друзья, выдержка, целеустремленность и умение быть частью команды», – отметил генеральный директор компании «Донецксталь» Ильдар Салеев.

Мирноград – 33-й населенный пункт на карте «Давай, играй!». Город расположен в нескольких километрах от Покровска, где проект также реализуется с августа этого года. Организаторы проекта приглашают на тренировки всех желающих мальчиков и девочек от 7 до 12 лет!

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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