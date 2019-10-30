Разведение сил в Золотом: Губернатор Луганщины рассказал о ситуации

В районе прифронтового города Золотое (Луганская обл.), где начато разведение сил и средств, сохраняется спокойная ситуация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, в ходе брифинга в Северодонецке, заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Информация к нам поступает ежедневно: и утром, и вечером. И мы мониторим эти обстрелы. Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет. Что касается обстрелов – это больше к ОБСЕ, поскольку они фиксируют их», – отметил он.

«Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет. Я бываю в Золотом, на прошлой неделе был там три раза, и планирую, что в субботу и воскресенье тоже туда поеду. Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Но сейчас там более-менее спокойно», – заявил Гайдай.

Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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