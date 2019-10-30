«Каритас» начал выдачу медицинских ваучеров жителям буферной зоны

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» начал выдавать медицинские ваучеры жителям буферной зоны в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации «Каритас Украины».

«Медицинским направлением проекта "Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежной помощью, особых уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины" Каритас Краматорск начата выдача медицинских ваучеров», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что благодаря этому уязвимые категории населения (лежачие, пожилые люди старше 80 лет и т. д.) имеют возможность получить необходимый набор медикаментов.

Помощь в виде медицинских ваучеров обеспечивает население буферной зоны необходимыми медикаментами, согласно рецептов семейного врача в соответствии с заболеванями бенефициаров.

Целью ваучерной системы является предоставление полного курса лечения сразу.

«Проект работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в буферной зоне, включая такие населенные пункты: г. Торецк и поселки, подчиняющиеся военно-гражданской администрации и населенные пункты Бахмутского района: г. Светлодарск, пгт. Мироновский, с.Луганское, с. Новолуганское и т. д.», – подчеркивается в сообщении.

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