Учебная спецоперация: Полиция Бахмута освобождала заложника (Видео)

Полицейские Бахмута (Донецкая обл.) из состава Объединенных сил провели учебную спецоперацию по освобождению заложника, преследованию и задержанию вооруженного преступника. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«По легенде, завладев оружием, подсудимый совершил побег от конвоя в Бахмуте. Он захватил заложника и удерживал его в хозяйственном здании с. Клещеевка Бахмутского района. В результате спецоперации злоумышленник задержан, заложник освобожден», – рассказали в пресс-центре.

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