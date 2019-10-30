«Мультицентр»: Зеленский открыл социальный офис в Мариуполе (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, принял участие в открытии социального офиса «Мультицентр» в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что президент получил через терминал самообслуживания талон №1 для предоставления административных услуг.
«Владимир Зеленский осмотрел отделение Пенсионного фонда, центры предоставления административных услуг и социальной защиты населения, расположенные в "Мультицентре"», – говорится в сообщении.
В Офисе президента Украины сообщили, что цель проекта «Мультицентр» – обеспечение граждан качественными административными услугами, кроме того, центр доступен для людей с инвалидностью. Планируемое количество посетителей – 120 человек в час. Особенность «Мультицентра» – смотровая площадка на крыше с кафе и зоной отдыха.
В здании «Мультицентра» размещены следующие отделы:
- центр по предоставлению административных услуг;
- отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
- отделение приема коммунальных платежей;
- управление социальной защиты населения;
- Левобережный пенсионный фонд и кассы банка.
Отмечается, что в этом центре будет создано около 120 новых рабочих мест. «Мультицентр» был открыт при поддержке посольства США в Украине.
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