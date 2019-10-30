Дети не успеют получить загранпаспорта до вступления в силу новых правил пересечения КПВВ, – правозащитники

Граждане не успеют получить загранпаспорта на детей до вступления в силу новых правил пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Так, по информации правозащитников, в некоторых отделах Государственной миграционной службы Украины (ГМС) мониторы фонда наблюдают увеличение количества лиц, которые хотели бы оформить заграничные паспорта на детей.

Например, в ГМС Великоновоселковского района очередь людей составляла около 50 человек на оформление загранпаспортов на детей (обычно – до 5 человек). «Но проблема заключается в том, что по "живой очереди" никого не принимают, поэтому люди могут только записаться на прием через месяц. То есть только через 30 дней человек сможет подать документы и еще около месяца продлится изготовления самого паспорта. То есть они не получат загранпаспорта до 28.11.2019 – до вступления в силу Постановления № 815», – говорится в сообщении.

При этом, как показали результаты мониторингового визита 29 октября на КПВВ «Марьинка», КПВВ «Гнутово» сотрудники пограничной службы не требуют от лиц, пересекающих КПВВ с детьми, загранпаспорт. Для проезда необходимо предъявить только свидетельство о рождении.

Напомним, 28 октября правительство Украины принято постановление № 887, которое позволило отсрочить вступление в действие новых правил пересечения линии разграничения через КПВВ на Донбассе, в частности, для детей до 14 лет.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в течение месяца в Украине проработают новый механизм относительно пересечения детьми КПВВ на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным). Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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