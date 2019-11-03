Украина должна признать реальную ситуацию по пенсиям неподконтрольному Донбассу и принять меры, – юрист

Часть жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса получают пенсию. Для этого они вынуждены обманывать систему, регистрируясь переселенцами и подстраиваясь под механизмы контроля, которые придумывает государство, создавая тем самым проблемы для «реальных» переселенцев. Государство должно признать реальную ситуацию и принять соответствующие меры. Такое мнение выразила юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передает «НВ».

Она напомнила, что в Украине по состоянию на 21 октября учтены 1 млн 413 тыс. 649 переселенцев из Донбасса и Крыма, согласно единой базы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Около 600 тысяч – пенсионеры. «На самом деле, цифра 1 млн 413 тыс. 649 не отражает реальную ситуацию. Она может быть больше или значительно меньше. И причин этому несколько», – говорит Красненко.

Так, по словам юриста, во-первых, не все граждане, которые выехали после начала вооруженного конфликта, имеют статус ВПЛ. Некоторые либо сразу сменили регистрацию, купив жилье, либо официально арендовали жилье и эту регистрацию себе «поставили». Либо попросту никогда еще не обращались в госорганы, где эта справка собственно и нужна. Есть и те, кто от статуса отказался.

Вторая причина, по мнению правозащитницы, заключается в том, что значительное число жителей Донбасса и Крыма выехали до начала вооруженного конфликта, и законодательно попросту не являются переселенцами, хотя доступа к своему жилью и месту проживания родных у них нет.

И третья, главная для многих. Для того, чтобы получать свою пенсию, жители временно неподконтрольных территорий вынуждены регистрироваться как ВПЛ и проходить соответствующие проверки, и ради этого периодически пересекают линию соприкосновения, не являясь ВПЛ по своей сути.

«Именно поэтому слова о том, что платить пенсии жителям временно оккупированных территорий не надо, звучат смешно. Часть людей уже получают ее. Правда, вынуждены обманывать систему, регистрируясь переселенцами и подстраиваясь под дискриминационные механизмы контроля, которые каждый раз придумывает государство, создавая тем самым проблемы для "реальных" переселенцев. И знаете, для меня это всегда главный аргумент. Государство должно признать реальную ситуацию и принять соответствующие меры», – заявила Мария Красненко.

Также правозащитница разъяснила, в чем разница между пенсионером из Киева и киевским пенсионером, но из Донецка. «Киевлянин может получать пенсию на счета не только в Ощадбанке. Он не будет проходить физическую идентификацию каждые полгода. К пенсионеру из Киева также не будут приходить с проверками в порядке назначения или контроля даже тогда, когда такие проверки отменены решением суда. И да, пенсионер из Киева не будет бояться поехать в отпуск за границу на несколько недель, ведь по базам данных и других системам его проверят не будут. И если вы думаете, что все это необходимые меры – не думайте. Вы бы хотели, чтобы подобные меры применялись к вам?», – пояснила Красненко.

Юрист уточнила, что подобные «меры» являются последствием того, что в Украине до сих пор не запустили порядок выплаты пенсий жителям временно неподконтрольных территорий. «Я говорю именно "не запустили", поскольку он уже давно разработан и даже был зарегистрирован в прошлом созыве Верховной Рады. Этот механизм говорит не о выплате пенсии на оккупированных территориях, а о возможности обращаться к их жителям не как к переселенцам, а как к гражданам Украины. В соответствующем порядке, в соответствующие органы, и с соответствующим периодом прохождения физической идентификации. Пожалуйста, давайте не заблуждаться», – резюмировала Мария Красненко.

Напомним, как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, в Украине наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ, а также жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. На 1 января 2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму более 8 млрд грн.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: