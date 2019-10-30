«Каргилл еле шевелится»: Ситуация в пунктах пропуска днем 30 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «14:13. 15:00 (по местному времени, – ред.) выезд из Горловки: перед милицией 35 машин, на милиции 20, перед паспортным вплотную до милиции, и от середины два ряда плавно перерастающие в три. Пеших до 100 человек».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «10:35. "Каргилл" выезд на 11:00 (по местному времени, – ред.) основная 80-90 машин, льгота 50-60, в Донецк основная 30-40, льгота 15»;

Oleg: «10:55. "Каргилл": пешеходов человек 30»;

«М»: «12:46. Александровка – полная лажа, стою с 5:00 утра, блокпост еще плохо вижу, движение по 3 машины в 30 минут»;

Alex: «13:45. "Каргилл" из Донецка. Общая до моста, льгота больше половины посадки»;

Евгений: «13:52. "Каргилл": ДНР сегодня беспределит, еле шевелится, пропускают 4-5 машины льготы и 1-2 общей»;

Евгений: «13:56. "Каргилл" в Украину на спуске общая, в ДНР машин 100 общей и инвалидов в три ряда, в 13:00 мск».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Павел: «10:46. Еленовка в сторону Украины 65 машин»;

Larysa: «11:22. Еленовка в Донецк. 60 машин»;

Вячеслав: «12:21. В Еленовке в Украину 20 авто + 45 от гайцов. Приехал в 10:45 проехал уже гайцов»;

Ирина: «13:07. Еленовка в сторону Мариуполя. Перед полицией 10 машин»;

Nataliya: «13:11. Еленовка на вьезд в Донецк около 70 машин»;

Дмитрий: «14:26. В Украину Еленовка от полиции».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Роман: «10:12. Гнутово в Мариуполь около 60».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «10:14. Сегодня в 6:30 такси с 50 лет октября, от князя Игоря пешком, автобусы еще не пускали вниз. Народу много, в 9:00 в Станице. Время московское»;

«Администратор»: «10:14. На 7:00 по украинскому времени в Станице полный навес прошли за час, обратно тоже полный железный навес»;

«Администратор»: «13:56. Со Станицы в 10:40 пусто. В Станицу 2 пролета. На банкоматах и на идентификацию человек по 30».

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