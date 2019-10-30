На Донетчине снизилось число вспышек африканской чумы свиней

В Донецкой области уменьшилось число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) по сравнению с 2018 годом. Об этом сегодня, 30 октября, во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области Владимир Кирилюк, передает пресс-служба ДонОГА.

По его словам, ситуация с АЧС в области остается напряженной, но с меньшим количеством вспышек. Так, по данным Кирилюка, в 2019 году было зарегистрировано 5 очагов эпизоотии (4 – среди домашних животных, 1 – в дикой фауне), против 12 вспышек в 2018 году.

В свою очередь зампредседателя ДонОГА Вадим Филашкин отметил, что эпизоотическая ситуация с АЧС и бешенством животных в 2019 году остается напряженной по всей Украине. Но она контролируемая и постепенно приобретает тенденцию к стабилизации.

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