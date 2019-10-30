На Донетчине еще 30 детей-сирот получат компенсацию на покупку жилья

Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) получит почти 11,7 млн грн на приобретение жилых помещений для 30 детей-сирот. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

Так, согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 29.08.2019 № 941 / 5-19, средства государственной субвенции направляются местным бюджетам, в т. ч. городу Бахмуту.

Сегодня под председательством заместителя городского головы Виктории Точеной состоялось заседание координационного совета, на котором были рассмотрены вопросы назначения денежной компенсации для приобретения жилья детям сиротам, детям, лишенным родительской заботы и лицам их числа.

По информации управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Бахмута, в настоящее время проводится работа по определению лиц данных категорий, которые находятся на квартирном учете при исполкоме Бахмутского горсовета и каким будет назначена соответствующая денежная компенсация соответствующей комиссией исполнительного комитета Бахмутского горсовета.

Напомним, в этом году Министерство социальной политики планирует обеспечить жильем более 1 700 детей-сирот и, детей, лишенных родительской опеки.

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