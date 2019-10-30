Новый порядок: Жителям Мариуполя рассказали об изменениях в получении льгот на оплату коммуналки

Жители Мариуполя, имеющие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, будут получать помощь в денежной форме в указанном в заявлении банке или на почте. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Обращаем внимание на изменение порядка предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Начиная с октября 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" льгота предоставляется в денежной форме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника в безналичной форме.

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом: в банке или на почте.

В связи с этим платеж за услугу будет начисляться в полном объеме, без учета скидки, которая предоставляется льготнику. В случае получения наличных денег, льготник должен оплатить потребленные услуги полностью.

Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг АО «Ощадбанк». При наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит сообщение от банка о проведенных платежах.

По информации горсовета, учитывая, что соответствующий механизм вводится в Украине впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года. «В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Сумма льготы за октябрь будет доначислена в следующем месяце», – сказано в сообщении.

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