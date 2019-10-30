Для учащихся неподконтрольного Донбасса украинское образование станет доступнее

Учащимся неподконтрольного украинским властям Донбасса станет доступнее образование на подконтрольной территории Украины. Именно эти задачи являются приоритетными сейчас для Министерства образования и науки Украины в работе с неподконтрольными территориями. Об этом рассказала Министр образования и науки Анна Новосад сегодня, 30 октября, в рамках Форума Единства в Мариуполе, сообщает пресс-служба МОН.

По ее словам, расширение возможностей для упрощенного поступления в вузы детей из неподконтрольных территорий, качественное полное школьное образование, развитие программ психологической помощи для учащихся на линии разграничения, и адаптации поступающих с неподконтрольного Донбасса в украинские учебные заведения – именно эти задачи являются приоритетными сейчас для МОН в работе с неподконтрольными территориями.

«Она отметила, что в настоящее время в Донецкой и Луганской областях нужно отремонтировать 474 км дорог, для качественного подвоза детей в школы.

«Еще мы имеем цифру 4 тыс. 468 – столько детей с оккупированных территорий получают украинское школьное образование дистанционно. И мы могли бы радоваться этой цифре, потому что за последние годы она выросла десятикратно. Однако мы параллельно имеем обратную связь, которая обнаруживает огромное количество проблем в этом процессе – от оплаты труда учителей до качественного доступа к Интернету. И сейчас мы работаем над нашей политикой в ​​отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью», – сказала Анна Новосад.

Отдельно Министр обратилась к международным организациям и призвала их активнее поддерживать украинское образование для граждан, проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях.

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