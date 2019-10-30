После форума в Мариуполе: Гайдар рассказал о перспективах развития Луганщины

Луганская область в следующем году получит десятки миллионов долларов на развитие инфраструктуры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, в ходе брифинга в Северодонецке заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Если на сегодняшний день сравнить бюджеты Луганской и Донецкой областей – это "космос". Для нас этот "космос" в нехорошем плане. Наш бюджет – это несколько сотен миллионов гривен в год, Донецкая область – это миллиард. Разница колоссальная», – сказал он.

«Так получилось, что на той трети оккупированной территории на сегодняшний день остались все предприятия, вся экономическая мощь Луганской области, поэтому приходится проводить переговоры с фондами, мировыми и европейскими банками развития», – продолжил Гайдай.

Губернатор сообщил, что на инвестиционном форуме в Мариуполе ему удалось пообщаться о перспективах развития Луганщины и с представителями центральных органов власти, и с потенциальными инвесторами.

«Я вчера успел провести около 10 встреч. Получил уже определенные положительные отзывы о той информации, которую я озвучил, и об определенных озвученных мной гарантиях. Могу сказать, что в следующем году Луганская область получит, возможно, не сотни, но, я надеюсь, десятки миллионов долларов на развитие. Это восстановление инфраструктурных проектов», – заявил глава Луганской ОВГА.

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