Столтенберг прокомментировал разведение сил в районе Золотого

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе Золотого (Луганская обл.), однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений. Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции в Одессе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотим, чтобы этот пример наследовался», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

«Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины», – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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