Обещают высокую оплату: В «Л-ДНР» агитируют жителей вступать в ряды НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей среди жителей проводится агитация с призывом вступать в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) с обещаниями высокой оплаты. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, «командование» НВФ продолжает активные меры по укомплектованию «личным составом» соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации (АК ВС РФ).

«В частности, среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводится агитационная работа с призывами вступления в ряды российских оккупационных войск, с обещаниями высокого денежного вознаграждения и содействия во внеочередном получении российских паспортов», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации ГУР, в рядах НВФ распространяется недовольство «личного состава» условиями службы. В отдельных подразделениях значительная часть наемников не желает продлевать контракты, увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от службы путем самокалечения.

«С целью усиления контроля за личным составом и недопущения случаев самовольного оставления воинских частей русское командование изымает у военнослужащих личные документы, в т. ч. уже полученные российские паспорта», – сказано в сообщении.

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