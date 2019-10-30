В Украине будут штрафовать водителей за перевозку детей без автокресел

В Украине народные депутаты установили ответственность за нарушение правил перевозки детей. Соответствующий законопроект № 1150 был принят в целом как Закон на заседании Парламента, передает «ЛІГА. Закон».

Так, статью 121 КоАП предлагается дополнить положениями об ответственности водителей за нарушения при перевозке детей. Водителей будут штрафовать на 510 грн (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Повторное на протяжении года нарушение влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 850 грн (50 НМДГ).

В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается перевозить:

1) детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста:

в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;

на переднем сидении легкового автомобиля – без использования специальных средств;

на заднем сидении мотоцикла и мопеда;

2) детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

3) организованные группы детей в темное время суток.

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