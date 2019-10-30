На 400 млн грн: Суд Луганщины признал недействительным договор на ремонт автодорог области

На Луганщине суд признал недействительным договор подряда по содержанию и ремонту автодорог на сумму более 403 млн грн. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Хозяйственным судом Луганской области удовлетворен иск прокуратуры Луганской области о признании недействительными результатов процедуры закупки за бюджетные средства услуг по эксплуатационному содержанию и текущему мелкому ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Луганской области и соответствующего договора на сумму более 403 млн грн», – говорится в сообщении.

Как уточняется, основанием для предъявления иска стали грубые нарушения требований законодательства при проведении в феврале 2019 года открытых торгов Управлением развития и содержания сети автомобильных дорог области Луганской областной государственной администрации.

«В частности, искусственное ограничение экономической конкуренции, определение победителем закупки участника, тендерное предложение которого не соответствовало установленным заказчиком требованиям, а также заключение договора с нарушением закона», – добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что вступления решения суда в законную силу сделает невозможным дальнейшее перечисление бюджетных средств по указанному договору.

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