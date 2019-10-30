Ценный свидетель: Контрразведка вывела на подконтрольную территорию экс-представителя «МГБ ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) вывела на подконтрольную украинской власти территорию ценного свидетеля преступлений спецподразделения «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«СБУ провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донетчины бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР". Эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, мужчина стал свидетелем преступлений членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность оставить «ДНР» для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.

Как отмечается, проведенная проверка подтвердила, что бывший участник НВФ не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.

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