В Украине расширили господдержку программы «Доступное жилье»: Разъяснение юристов

В Украине правительство расширило государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году. Теперь участники программы, большинство из которых переселенцы из Донбасса и участники АТО/ООС, смогут выбирать более дешевое жилье. Соответствующие изменения в постановление Кабмина № 819 «Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем» были одобрены на выездном заседании правительства, передает «ЛІГА. Закон».

Так, программа была дополнена нормой относительно определения предельной стоимости 1 кв. м жилья для населенных пунктов, которые расположены на расстоянии до 15 км от пределов областных центров и города Киева. Она не может превышать опосредствованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза.

До внесения изменений в населенных городах – спутниках столицы и областных центров, предельная стоимость принималась как опосредствованная без увеличивающего коэффициента, что исключало возможность приобретения жилья в них. Люди покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75.

Внесенные изменения предоставят возможность участникам программы выбирать более дешевые объекты за пределами города Киева и областных центров.

Кроме того, предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября до 1 декабря может проводить корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Государственная поддержка для строительства (приобретения) доступного жилья предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в электронной очереди Госмолодежьжилья, подавляющее большинство из которых – это участники АТО/ООС и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

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