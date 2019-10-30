Украденный на Донетчине «Лексус» обнаружили на границе с РФ

На Харьковщине в пункте пропуска «Гоптовка» при попытке пересечения государственной границы Украины вчера, 29 октября, пограничники выявили автомобиль «Лексус», который был украден в Донецкой области и находился в розыске. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«В пункт пропуска "Гоптовка" из России прибыл автомобиль марки "Лексус". На нем в Украину направлялась наша соотечественница 1980 года рождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки документов пограничники выяснили, что авто находится в международном розыске, как похищенное в Донецкой области в 2016 году.

«Об обнаружении транспортного средства правоохранители сообщили Укрбюро Интерпола. Для принятия дальнейшего правового решения машина передана сотрудникам Национальной полиции», – добавили в Госпогранслужбе.

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

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