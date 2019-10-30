Украинцам напоминают, что вакцинация от дифтерии – бесплатная

Вакцинация от дифтерии – бесплатная. Для проведения прививки гражданам надо обратиться к врачу, с которым они заключили декларацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины.

«В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, подавший декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Также в НСЗУ отметили, что пациенты могут сделать прививку и в частных клиниках или у врачей-ФЛП, имеющих договор с НСЗУ.

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