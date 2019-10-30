Украинцам напоминают, что вакцинация от дифтерии – бесплатная

Вакцинация от дифтерии – бесплатная. Для проведения прививки гражданам надо обратиться к врачу, с которым они заключили декларацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины.
«В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, подавший декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.
Также в НСЗУ отметили, что пациенты могут сделать прививку и в частных клиниках или у врачей-ФЛП, имеющих договор с НСЗУ.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- На Луганщине зафиксирован случай дифтерии: Министр призывает вакцинироваться
- Никто никому не доверяет: Министр зравоохранения назвала причину недоверия к вакцинации
- Борьба с фальшивыми лекарствами: В Украине производители начнут кодировать упаковки
- В Украине ожидаются Канзас и Бризбен: Для кого опасны новые штаммы гриппа (Инфографика)
- Сезон гриппа: украинцам в этом году грозят четыре штамма вируса
- Реформа, вакцины и подготовка к эпидемиям: В МОЗ очертили планы на ближайшее время
- В Украине дети без прививок не смогут посещать школы и детские сады
Комментарии