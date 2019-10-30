В Украине полностью заменить бумажные больничные «электронными» пока не получится, – министр

В Украине полностью отменить бумажные больничные листы и перевести их в электронную форму пока не получится. Однако, можно сделать их электронный учет, таким образом избавившись от подделок. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью «Экономической правде».

«Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты», – отметил Дубилет.

По его словам, закрыть листок нетрудоспособности можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти.

«Сейчас, если человек выздоровел и хочет вернуться на работу, ему нужно идти в больницу и забирать медсправку со штампом, а так он сможет сделать это удаленно», – пояснил министр.

Также, добавил он, после внедрения электронной системы можно будет избавиться от бланков строгой отчетности, которые делают для больничных.

«Мы сможем избавиться от бланков строгой отчетности, на которых эти больничные делаются. С ними целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам. Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме», – рассказал Дубилет.

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