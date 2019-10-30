Нанес удары ножом: В Мариуполе задержали подозреваемого в убийстве 41-летней женщины

В Мариуполе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, по данным полиции, вчера, 29 октября, около 23:00 вечера в одном из многоквартирных домов Приморского района злоумышленник нанес женщине несколько ножевых ударов, которые оказались несовместимы с жизнью.

«С сообщением о происшествии в полицию обратился друг погибшей. Он рассказал, что малознакомый мужчина нанес его подруге ножевые удары и покинул место происшествия», – уточнили в полиции.

Как выяснилось, в компании из трех местных жителей, которые распивали алкогольные напитки, между хозяйкой квартиры и ее новым знакомым возник словесный конфликт. Впоследствии, оппонент решил прекратить ссору и схватив кухонный нож нанес женщине несколько ударов.

Свидетелем этого стал другой член компании, друг погибшей, который и позвонил в полицию.

Правоохранители уже в течение нескольких часов обнаружили злоумышленника на одной из улиц района. «Любопытство взяло свое, и злоумышленник как раз направлялся к месту совершения преступления, чтобы посмотреть, как разворачиваются события. При этом о конспирации подозреваемый также не забыл, и перед выходом переоделся в другую одежду», – рассказали в полиции.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас он задержан. Продолжается досудебное расследование.

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