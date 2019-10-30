В МИДе РФ прокомментировали разведение сил в Золотом

Начало отведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе поприветствовали в РФ. Об этом в сегодня, 30 октября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают СМИ РФ.
Руденко отмечает, что это «позитивный процесс». Он напомнил о решении, принятом на саммите в Нормандском формате в октябре 2016 года.
«Оно предписывало провести на Донбассе разведения сил на трех пилотных участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Посмотрим, как это все завершится», – заявил он.
При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров «нормандской четверки» пока не идет, потому что пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.
«Говорить о дате саммита пока преждевременно, поскольку это только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом», – сказал он.
Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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