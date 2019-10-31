Чтобы сели и работали: Украина готовится к переходному правосудию на Донбассе

Украина готовится к переходному правосудию на Донбассе, и это очень непростая работа, особенно в плане подготовки к работе судебной системы. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Государство должно на это реагировать и не пускать это на самотек. Государство должно сказать: если тут [на подконтрольной Украине территории] тысяча людей и один судья, то на [неподконтрольной] территории Донбасса должно быть, условно говоря, на тысячу людей 20 судей. Для того, чтобы рассмотреть и гражданские дела, которые зависли, и которые все равно нужно рассматривать, потому что и разводы были, и алименты надо назначать, и вообще надо решать, как быть с теми делами, которые рассматривались теми "судами", которые де-факто функционируют на территории Донецка и Луганска», – сказала она.

По ее мнению, «суды», которые работают в «Л-ДНР», нелегитимны, но рассмотренные ими «дела» в период переходного правосудия могут пригодиться украинским судьям.

«Если это был чистый криминал, если человек был "осужден" за грабеж или убийство без какой-либо политики на территории Донецка, что мы должны сделать с таким человеком? Пересмотреть [его уголовное дело], отпустить, отправить отбывать наказание – как быть с этим человеком? Государство должно ответить на определенное количество вопросов и создать условия для того, чтобы на определенный переходный период там было такое количество судей, которые смогут быстро, качественно и профессионально рассматривать те дела, которые будут связаны в том числе с амнистией», – поясняет Лутковская.

«Государство должно к этому готовиться и уже иметь резерв из государственных служащих, которые будут готовы завтра зайти, сесть и начать работать. Государство готовится, поскольку мы работаем над этим в рабочей группе по подготовке переходного правосудия. Процесс идет», – подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Экс-омбудсмен Украины напомнила, что президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам реинтеграции Донбасса при Комиссии по вопросам правовой реформы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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