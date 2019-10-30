Динамика обстрелов ООС (Инфографика)

Последний месяц в зоне проведения операции Объединенных сил был не самым спокойным: с 23 сентября по 28 октября был зафиксирован 781 обстрел. В результате этого погибли 10 украинских военных, еще 33 были ранены, передает «Слово и Дело» .

За указанный период незаконные вооруженные формирования два раза проводили массированные обстрелы на донецком и луганском направлениях – 25 сентября и 4 октября. В эти дни было зафиксировано самое большое количество обстрелов – 32. Также НВФ два раза провели массированные обстрелы на донецком направлении – 2 и 16 октября.

Самым тихим днем было 11 октября – всего 8 обстрелов за сутки, никто из военнослужащих не пострадал.

Разведение сил в Золотом, которое провели 29 октября, неоднократно срывалось в течение месяца из-за нарушения режима прекращения огня. Кроме того, НВФ обстреливали этот участок. Например, 4 октября был зафиксирован минометный обстрел Золотого-4.

Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли. 14 октября оно снова не состоялось из-за обстрелов на участке разведения. 23 октября боевики снова обстреляли украинские позиции возле Золотого.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!