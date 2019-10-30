В «ЛНР»: В Антраците убили пенсионера

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) во вторник, 29 октября, в одной из квартир обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на одной из улиц г. Антрацита, обнаружен труп гражданина 1948 года рождения с телесными повреждениями в виде колотой раны в области нижней челюсти и резаной раны левой кисти», – говорится в сообщении.

«Задержан гражданин 1951 года рождения, который в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта, причинил телесные повреждения погибшему. Изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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