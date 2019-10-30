В прифронтовой Красногоровке восстановлено наружное освещение (Фото)

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) восстановлено наружное освещение. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.

Отмечается, что на улицах Сумская, Ярослава Мудрого, Административная и Центральная установлено 70 энергосберегающих светодиодных фонарей.

Освещение восстанавливалось в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, по проекту «Повышение общественной безопасности путем установки светодиодных фонарей на центральных улицах города Красногоровка», благодаря инициативе ОО «Наше Возрождение – Донбасс Украина» при поддержке военно-гражданской администрации

««Наружное освещение города» – один из главных атрибутов городского благоустройства для создания безопасных условий передвижения по городу в вечернее и ночное время, улучшение безопасности дорожного движения и уменьшение случаев правонарушений», – говорится в сообщении.

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