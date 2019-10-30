Мы за мир, но не любой ценой, – губернатор Луганщины о разведении сил в районе Золотого

Разведение сил и средств на Донбассе осуществляется с целью ведения переговоров, а в населенных пунктах останутся работники Нацполиции для обеспечения правопорядка. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, комментируя разведение сил в районе Золотого (Луганская обл.).

По его словам, на уровне государства ежедневно проводится колоссальная работа сразу в нескольких направлениях. Так, с помощью международной дипломатии делаются попытки мирным путем вернуть украинские территории.

«Цель президента – мир, но не за счет отступления или отказа от территорий, ведь мы никогда не забываем о том, что территории временно оккупированы», – отметил Гайдай.

Он добавил, что кроме этого проводится работа по будущей реинтеграции и возвращению украинских пленных, которых, к сожалению, еще очень много. «Мир, но не любой ценой, не за счет наших людей», – подчеркнул Сергей Гайдай.

Председатель облгосадминистрации также призвал различать понятия «разведения» и «отступление», а также «серая зона» и «демилитаризованная зона». Разведение сил и средств осуществляется с целью ведения переговоров, а в населенных пунктах останутся работники Нацполиции для обеспечения правопорядка и законов Украины.

«Если мы все действительно хотим мира, прекратить эту войну, вернуть наших людей и наши территории, то нам нужно объединяться и вместе идти к нашей победе. Уверен, что победа будет», – пояснил Гайдай.

Он добавил, что украинские военные в случае необходимости готовы дать достойный отпор и адекватный ответ агрессору.

Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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