Мы за мир, но не любой ценой, – губернатор Луганщины о разведении сил в районе Золотого

Разведение сил и средств на Донбассе осуществляется с целью ведения переговоров, а в населенных пунктах останутся работники Нацполиции для обеспечения правопорядка. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, комментируя разведение сил в районе Золотого (Луганская обл.).
По его словам, на уровне государства ежедневно проводится колоссальная работа сразу в нескольких направлениях. Так, с помощью международной дипломатии делаются попытки мирным путем вернуть украинские территории.
«Цель президента – мир, но не за счет отступления или отказа от территорий, ведь мы никогда не забываем о том, что территории временно оккупированы», – отметил Гайдай.
Он добавил, что кроме этого проводится работа по будущей реинтеграции и возвращению украинских пленных, которых, к сожалению, еще очень много. «Мир, но не любой ценой, не за счет наших людей», – подчеркнул Сергей Гайдай.
Председатель облгосадминистрации также призвал различать понятия «разведения» и «отступление», а также «серая зона» и «демилитаризованная зона». Разведение сил и средств осуществляется с целью ведения переговоров, а в населенных пунктах останутся работники Нацполиции для обеспечения правопорядка и законов Украины.
«Если мы все действительно хотим мира, прекратить эту войну, вернуть наших людей и наши территории, то нам нужно объединяться и вместе идти к нашей победе. Уверен, что победа будет», – пояснил Гайдай.
Он добавил, что украинские военные в случае необходимости готовы дать достойный отпор и адекватный ответ агрессору.
Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Опубликована схема разведения сил и средств в районе Золотого (Карта)
- В ОБСЕ рассказали, как проходило разведение сил в Золотом (Видео)
- ВСУ не оставили ни одного населенного пункта при разведении у Золотого, – штаб ООС
- Зеленский назвал цель разведения сил на Донбассе
- Пущены сигнальные ракеты, – Сайдик о возобновлении разведения сил и средств в Золотом
- Сурков прокомментировал начало разведения сил и средств у Золотого
- Разведение сил и средств у Золотого: В штабе ООС рассказали подробности
- В «ЛНР» заявили, что зафиксировали пущенные ВСУ сигнальные ракеты
- После разведения сил и средств у Золотого будет Петровское, – Пристайко
- В Золотом началось разведение сил и средств, – Пристайко
- Местные жители поддерживают разведение сил в Петровском, – Сивохо
- Глава СММ ОБСЕ прокомментировал начало разведения сил и средств в районе Золотого
- Разведение сил в Золотом: Губернатор Луганщины рассказал о ситуации
- Опубликована схема разведения сил и средств в районе Золотого (Карта)
Комментарии