ДТП на Донетчине: 90-летний мужчина умер в больнице

В Краматорске вечером 29 октября автомобиль сбил 90-летнего мужчину, который от полученных травм умер в больнице. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

«29 октября около 17:00 водитель автомобиля "Грейд Волд", двигаясь по улице Дворцовая в районе торгового центра совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 90-летний пешеход получил множественные переломы. От полученных травм пожилой мужчина умер в больнице. Водитель остался на месте происшествия», – сообщили в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которое повлекло смерть потерпевшего».

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