Апелляцию отклонили: 12 лет в тюрьме проведет житель Донетчины за жестокое убийство женщины

В Донецкой области суд отклонил апелляцию и признал законным приговор, которым убийцу 31-летней женщины приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Апелляционный суд Донецкой области признал полными и обоснованными доводы Краматорского местной прокуратуры относительно вины 30-летнего местного жителя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осуждения его Краматорским городским судом к 12 годам лишения свободы», – сказано в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, вечером 14 октября 2018 года между сожителями, которые вернулись из гостей и продолжили распивать алкогольные напитки дома, возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине не менее 30 ударов руками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела.

«В результате совмещенных травм головы с переломом челюсти, грудной клетки с переломами 11 ребер, живота с разрывом селезенки, отека головного мозга и легких, множественных кровоизлияний 31-летняя потерпевшая скончалась. А мужчина, с целью избежания ответственности за совершенное преступление, убрал следы избиения и пошел ночевать к брату, а оттуда утром отправился на работу, и только вернувшись домой, вызвал полицию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на стремление обвиняемого ввести суд в заблуждение и исказить обстоятельства совершенного преступления, суд, опираясь на достоверные доводы прокуратуры, пришел к выводу о виновности мужчины в умышленном убийстве и отправил его за решетку на 12 лет.

Сторона защиты подала на приговор апелляцию, в удовлетворении которой было отказано.

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