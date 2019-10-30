В ОРДЛО синхронно объявили учения «силовиков»

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) объявили «плановые учения» незаконных вооруженных формирований, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, «глава ДНР» Денис Пушили заявил, что «учения» будут касаться подразделений «МЧС», «народной милиции» и «министерства внутренних дел». С аналогичным заявлением выступил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

При этом Пушилин сказал, что учения начались из-за «прибытия в зону отвода украинских радикалов». А Пасечник объяснил их проведение «обстрелами со стороны украинских солдат».

Также они утверждают, что учения «носят плановый характер» и просят жителей этих территорий «соблюдать спокойствие».

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе проведения операции Объединенных сил приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый».

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