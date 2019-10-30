Министр инфраструктуры объяснил, почему не работает аэропорт в Мариуполе

На текущий момент аэропорт в Мариуполе не функционирует, чтобы избежать повторения такой авиакатастрофы, как уничтожение малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Hromadske».

«В Мариуполе есть аэропорт, но он не функционирует. Мы не хотим повторения МН17. Не хотим террористических атак. Брать на себя такую ​​ответственность, даже если 1 000 рейсов будут безупречны, а один рискованный – это опасность для граждан», – заявил он.

По словам министра, восстановление функционирования аэропорта обсуждали с Генштабом и Министерством обороны, потому что «важно учесть все риски» возобновления работы.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что авиасообщение с Мариуполем должно быть восстановлено в этом или следующем году. Он также отмечал, что, в случае восстановления мариупольского аэропорта, потребность в аэропортах «Краматорск» и «Бердянск» отпадет.

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