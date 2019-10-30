Восстановление дорог Донбасса: Стало известно, сколько денег выделят в 2020 году

В 2020 году из Дорожного фонда Украины будет выделено в 1,5 раза больше средств на восстановление дорог местного значения в Луганской и Донецкой областях. Об этом сегодня, 30 октября, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, выступая на Форуме единства в Мариуполе, передает «Укринформ».

«Уже со следующего 2020 года в полтора раза растет финансирование восстановления местных дорог Луганщины и Донетчины», – заявил он.

Министр уточнил, что из Дорожного фонда на восстановление дорог в Донецкой области будет выделено 1,43 млрд грн, а в Луганской – 660 млн грн.

По словам главы министерства, в Донецкой области в следующем году планируют восстановить дороги:

Доброполье – Лиман;

Харьков – КПП «Должанский».

В Луганской области:

Чугуев – Меловое;

КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск по направлению к Луганску.

Как сообщалось ранее, по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, в Украине планируют увеличить расходы на ремонт дорог в 2020 году более чем на 19 млрд грн.

Напомним, ранее глава Донецкой области Павел Кириленко заявил, что в 2020 году все дороги в Донецкой области отремонтированы не будут. На это нет средств. Для проведения ремонтных работ также необходимо изменить принцип выбора подрядчиков.

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