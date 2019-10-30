Восстановление моста у Станицы Луганской продвигается быстро, – ЛугОВГА (Фото)

Восстановительные работы разрушенной части моста моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продвигаются быстро и по графику. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» продолжили работы по усилению конструкций 7 опоры путем проведения сварочных работ.

Кроме этого, они завершили работы по бетонированию опоры №9.

Вместе с тем, сотрудники ГП «Станично-Луганский райавтодор» очищали правую обочину дороги от мусора и веток.

Как сообщалось ранее, с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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