На двух языках: В Минкульте обещают создать телеканал для неподконтрольных территорий

В Украине за 3 месяца создадут телеканал для временно неподконтрольных правительству территорий. Вещание будет вестись на двух языках. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский журналистам в кулуарах Форума единства, который проходит в Мариуполе, передает «Укринформ».

«Три месяца и будет создан. Перспективы такие», – сказал Бородянский.

Министр добавил, что канал будет транслировать на украинском и русском языках.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в конце июля заявлял, что в Украине создадут мировой русскоязычный канал, чтобы он мог бороться и за умы украинцев на временно неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.

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