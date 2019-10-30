Ветераны готовят мобильные группы для фиксации нарушений в зоне отвода войск

Добровольцы и ветераны АТО/ООС намерены создать мобильные группы для фиксации нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований на участках разведения сил в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил ветеран полка «Азов» Сергей Тамарин, отметив, что официальной информации штаба ООС и ОБСЕ не верят, передает УНИАН.

По его словам, в мобильные группы войдут ветераны российско-украинской войны и эксперты для подачи объективной информации.

Кроме того, движение «Нет капитуляции» планирует увеличивать количество добровольцев. Сейчас на блокпосту Золотое-4 находится полсотни бывших военных.

Представитель движения также отметил, что добровольцы не против компромисса – совместного с полицией патруля.

Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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