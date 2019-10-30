Ветераны готовят мобильные группы для фиксации нарушений в зоне отвода войск

Добровольцы и ветераны АТО/ООС намерены создать мобильные группы для фиксации нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований на участках разведения сил в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил ветеран полка «Азов» Сергей Тамарин, отметив, что официальной информации штаба ООС и ОБСЕ не верят, передает УНИАН.
По его словам, в мобильные группы войдут ветераны российско-украинской войны и эксперты для подачи объективной информации.
Кроме того, движение «Нет капитуляции» планирует увеличивать количество добровольцев. Сейчас на блокпосту Золотое-4 находится полсотни бывших военных.
Представитель движения также отметил, что добровольцы не против компромисса – совместного с полицией патруля.
Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- В Золотом обстрелами повреждены жилые дома, – украинская сторона СЦКК (Фото)
- Опубликована схема разведения сил и средств в районе Золотого (Карта)
- В ОБСЕ рассказали, как проходило разведение сил в Золотом (Видео)
- ВСУ не оставили ни одного населенного пункта при разведении у Золотого, – штаб ООС
- Зеленский назвал цель разведения сил на Донбассе
- Пущены сигнальные ракеты, – Сайдик о возобновлении разведения сил и средств в Золотом
- Сурков прокомментировал начало разведения сил и средств у Золотого
- Разведение сил и средств у Золотого: В штабе ООС рассказали подробности
- В «ЛНР» заявили, что зафиксировали пущенные ВСУ сигнальные ракеты
- После разведения сил и средств у Золотого будет Петровское, – Пристайко
- В Золотом началось разведение сил и средств, – Пристайко
- Местные жители поддерживают разведение сил в Петровском, – Сивохо
- Глава СММ ОБСЕ прокомментировал начало разведения сил и средств в районе Золотого
Комментарии