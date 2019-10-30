Готовы голосовать за «Слугу народа»: Сивохо о замерах электоральных симпатий на неподконтрольном Донбассе

Украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. Об этом в интервью lb.ua заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

В частности, он подтвердил, что его команда проводила замеры электоральных настроений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время он не стал комментировать, как удалось опросить жителей этих территорий. «Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!», – заявил Сивохо дополнив, что верит в объективность данных.

«Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...», – сказал Сивохо, уточнив, что речь идет о людях, который будут выдвигаться от правящей партии, когда Украина объявит местные выборы в ОРДЛО.

Также он отметил, что у него есть своя команда. «Наш костяк – 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно», – подчеркнул он.

Своей задачей они ставят «реинтеграцию и восстановление Донецкого региона».

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