Самоволки: Стало известно, сколько в Украине учтено производств за 5 лет

В Украине в течение 2014-2018 годов учтено более 14 тысяч уголовных правонарушений за самовольное оставление воинской части или места службы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, сегодня, 30 октября, передает «УНН».

Так, по данным ГПУ, в Украине за 5 лет учтено 14 тыс. 80 уголовных производств по ст. 407 – самовольное оставление воинской части или места службы.

Всего зарегистрировано 15 тыс. 123 таких уголовных правонарушения. Из этого количества закрыто 1 тыс. 43 производства. В суд было направлено 7 тыс. 5 производств.

Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в:

2014 году – 1 тыс. 814;

2015 году – 3 тыс. 927;

2016 году – 2 тыс. 345;

2017 году – 3 тыс. 204;

2018 году – 2 тыс. 790.

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