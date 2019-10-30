Это офигительно: Сивохо рассказал, как «Л-ДНР» зеркально отвечают на действия украинского правительства

Главной своей задачей советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает «реинтеграцию и восстановление Донецкого региона». Об этом он заявил в интервью lb.ua.

«Начинаем с быстрых шагов – непосредственной помощи людям. Восстановление "красной зоны", облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное – с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это офигительно», – сказал он.

По словам Сивохо, со стороны неподконтрольной украинскому правительству также начали обустраивать пункты пропуска «Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: "Граждане Украины, извините за временные неудобства"», – говорит Сивохо.

Также он отметил, что «главная коммуникация происходит с людьми, которые постоянно пересекают линию разграничения». «То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы – отвезут туда. Это – недоучтенный фактор коммуникации», – резюмировал он.

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