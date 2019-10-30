Отравление студентов в Мариуполе: Стали известны подробности

В Мариуполе прокуратура контролирует расследование массового отравления студентов Украинской академии лидерства. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры № 1 следственным отделом Мангушский отдела полиции Центрального отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области проводится досудебное расследование по факту массового отравления в г. Мариуполь студентов Украинской академии лидерства», – говорится в сообщении.

Так, вчера 29 октября, около 8:00, 300 молодых людей возрастом от 17 до 27 лет прибыли в Мариуполь из Киева для участия в молодежном форуме «Каждое завтра начинается уже сегодня». Для участников было организовано трехразовое питание, приготовленное на заказ одним из местных коммунальных предприятий.

Вечером, после возвращения в пансионат «Урзуф», где их разместили, молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боли в животе. После осмотра врачами в пансионате 16 студентов срочно доставили в городскую больницу № 4 Мариуполя, где оказали первую медицинскую помощь. Сейчас всех пострадавших выписали из больницы.

Как отметили в прокуратуре, во время осмотра помещения пищеблока с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, где готовились блюда для питания участников мероприятия, были отобраны образцы продуктов, питьевой воды, смывов с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также были изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

«По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности», – добавили в прокуратуре.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение воли на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе с острым гастроэнтеритом госпитализированы 16 студентов.

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