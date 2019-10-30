Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера (Фото)

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи СБ Украины установили, что житель Черкасской был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации по обороноспособности Украины.

Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и «отработали» каналы связи.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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