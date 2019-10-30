В Мариуполе автомобиль посольства Великобритании попал в ДТП (Фото)

Сегодня, 30 октября, в Мариуполе на ул. Пашковского произошло ДТП с автомобилем с дипломатическими номерами.

Автомобиль «Тойота» с номерами «004006» выезжал с парковочного места и не пропустил «Шкоду», которая двигалась по ул. Пашковского. В результате аварии «Шкода» вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

Предварительно известно, что транспортное средство принадлежит посольству Великобритании.

На месте работают сотрудники полиции, которые уточняют обстоятельства аварии.

Источник: Сайт Мариуполя

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