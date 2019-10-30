Оформление документов за 30 минут: В Мариуполе открыли центр обслуживания для моряков (Фото)

Сегодня, 30 октября, в Мариуполе открыли центр обслуживания для моряков государственного предприятия «Морречсервис» («Моррічсервіс»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщил присутствовавший на открытии министр инфраструктуры Владислав Криклий, это уже 4-й центр, открытый в этом году. Подобные центры уже работают в Одессе, Измаиле и Херсоне. Центры оказывают услуги по оформлению документов представителям более 50 морских профессий, а среднее время пребывания клиента в центре обслуживания составляет 30 минут.

«Это знаковое событие для меня лично, потому, что в свое время я тоже начинал строить сеть сервисных центров по Украине. Я рад, что Мариуполь станет четвертым городом, где появятся услуги «Морречсервис». Мариуполь морской город и оно заслуживает того, чтобы мы заботились о наших моряках и создавали все комфортные сервисные условия. Необходимо, чтобы государство и сервис начинались именно с таких простых понятных вещей. В ближайшее время я рассчитываю, что будет представлена соответствующая информационная система – веб-портал "Электронная гавань", которая позволит еще удобнее предоставлять услуги дистанционно и получать всю необходимую информацию. Государство в смартфоне, государство в компьютере – это то, к чему мы стремимся», – сообщил Криклий.

Напомним, в Украине около 200 тысяч моряков. Ежегодно государство предоставляет больше 100 тысяч услуг украинским морякам. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов.

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