Импорт электроэнергии из России: Украина попадет в большую зависимость от РФ, чем при импорте газа

Россия захватит большую часть украинского энергорынка через импорт электроэнергии, и будет использовать это для политического давления на украинскую власть. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала «Эспрессо», передает «Деловая столица».

«Возможность импорта по сечению с Россией по сетям где-то 2200 мегаватт, а если мы добавим еще Беларусь, это 3000 мегаватт. Если эти 1,5-2-3 тыс. мегаватт мы возьмем, а оно идет к этому. Почему оно может идти? Потому что Россия, если нужно для политических целей, будет давать электроэнергию бесплатно. А здесь договоры прямые. Российская Федерация (какая-то компания) и напрямую с потребителем, с предприятием, с заводом, не через энергорынок, напрямую», – пояснил Плачков.

По его мнению, если импорт электроэнергии из РФ достигнет 3000 мегаватт, Украина попадет в энергетическую зависимость от Кремля, большую, чем когда-то была газовая. «Они будут демпинговать до того уровня, пока они не примут все 3000 мегаватт. А все 3000 мегаватт – мы садимся на такую иглу, что будет хуже, чем по газу», – считает Плачков.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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