В штабе ООС рассказали, почему ввели «желтый» режим на Донбассе

Главная цель введения «желтого» режима в зоне проведения Операции объединенных сил – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Об этом «Громадському» сообщили в пресс-штабе ООС.

«Если вчера был "зеленый", а сегодня "желтый", значит, по решению командования операции Объединенных сил, меры, которые принимались во время "зеленого" режима, были недостаточными. Главная цель введения "желтого" режима – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», – отметили в штабе.

Также новый режим предусматривает «внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением лиц в районе проведении операции Объединенных сил».

На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев из «Нацкорупуса», в пресс-центре ответили, что «такой информации нет».

В то же время там привели пример, что в частности новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности, 29 октября в Архангельском (Донецкая обл.) ДРГ НВФ обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Примеров множество, и они на самом деле актуальны и вполне логично (что такой режим объявили, – ред.)», – заявили в пресс-центре.

Конкретных сроков действия более строгого режима в зоне ООС в штабе не имеют, «все зависит от ситуации». «Желтый» режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе проведения операции Объединенных сил приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый».

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