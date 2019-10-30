На Донетчине рассказали о ситуации с бешенством

В Донецкой области за последние два года снизился уровень заболеваемости бешенством среди животных. Об этом сегодня, 30 октября, во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации сообщил заместитель председателя ОГА Вадим Филашкин, передает пресс-служба ДонОГА.

«Ситуация по бешенству животных в Донецкой области за два последних года приобрела тенденцию к снижению напряженности, но и в дальнейшем регистрируются случаи захода диких хищников к зонам обитания людей и нападений на домашних животных», – сказал он.

Так, по данным Филашкина, динамика вспышек бешенства в области за прошедшие 2 года и 10 месяцев текущего года выглядит следующим образом:

в 2017 году зарегистрировано 73 случая, в т. ч. 14 – у диких животных;

в 2018 году – 55 случаев, в т. ч. 13 – у диких животных;

в 2019 году – 29 случаев, в т. ч. 5 – у диких животных.

По словам первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области Владимира Кирилюка, в Донецкой области дикая фауна иммунизируется от бешенства. «В общей структуре заболеваемости текущего года преобладают домашние животные (73%). Дикие плотоядные животные (лисы, волки, енотовидные собаки) составляют 17%, при этом источником инфекции для животных остаются, как правило, дикие хищники», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Приазовье волки стали близко подходить к жилым домам из-за похолодания. В частности, под Сартаной охотники убили волчицу, которую увидели неподалеку от человеческого жилья.

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