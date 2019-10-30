Ляшко отреагировал на разрешение Дании строительства «Северного потока-2»

Дания разрешила строительство «Северного потока-2». Соответствующее разрешение компании Nord Stream 2 AG выдало Датское энергетическое агентство.

В этом факте глава «Радикальной партии» Олег Ляшко видит результат «поправки Геруса», которой с 1 октября был разрешен экспорт российской электроэнергии в Украину.

«Дания разрешила строительство "Северного потока-2". Я об этом предупреждал – принятие "формулы Геруса", которая запустила в Украине российскую электроэнергетику, будет использовано нашими партнерами для снятия санкций из России. А почему их бизнес должен нести убытки, а наш зарабатывать ?! И это только начало!», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Напомним, что «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км (2 400 км по двум ниткам). Трубопровод проходит в обход Украины через экономические зоны и территориальные воды пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

«Северный поток – 2» практически достроен (на 1 октября выполнено 83% работ), Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на его строительство.

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