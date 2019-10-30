Чиновник Фонда госимущества, задержанный на взятке, хранил дома более полумиллиона долларов США (Фото)

Чиновник Регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областям требовал деньги с директора подчиненного госпредприятия и был задержан СБУ. Во время обысков у чиновника изъято более 500 тыс долларов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Руководитель одного из отделов госучреждения в 30 тыс. долларов оценил предоставление разрешения на законные паи земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками. «Бонусом» за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Харькова во время получения всей суммы взятки.

Во время следственных действий по месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, правоохранители изъяли более полумиллиона американских долларов и ценные золотые изделия.

Должностному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления других фактов коррупционной деятельности злоумышленника и привлечения к уголовной всех должностных лиц, причастных к противоправной сделке.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований по процессуального руководства прокуроров Генпрокуратуры.

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